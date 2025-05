Incidente tra auto e moto in via Roveggia a Verona.

Incidente tra auto e moto nella tarda mattinata di oggi, sabato 24 maggio, in via Roveggia a Verona. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, intorno a mezzogiorno.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. Il motociclista, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio della polizia locale di Verona le cause dello scontro.

++ in aggiornamento ++