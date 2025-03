Schianto tra auto e furgone a Valeggio, grave un 40enne

Incidente tra auto e furgone a Valeggio sul Mincio, un ferito.

Incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 29 marzo, a Valeggio sul Mincio: secondo una prima ricostruzione, un auto e un furgone si sono scontrati, per cause ancora da accertare, poco dopo le 17.30 mentre percorrevano via Quaderni, nel comune di Valeggio.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. L’autista del furgone, un uomo di 40 anni, ferito in modo serio, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Presente, per i rilievi e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, anche la polizia stradale.

(notizia in aggiornamento)