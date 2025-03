Nuova pavimentazione, chiude per lavori via Castellana sulle Torricelle

Lavori di pavimentazione da parte di Acque Veronesi, chiude per dieci giorni via Castellana a Verona.

A partire da lunedì 31 marzo e per una durata di dieci giorni, via Castellana a Verona sarà chiusa al traffico per consentire i lavori di pavimentazione in ciottoli. L’intervento, eseguito da Acque Veronesi, si rende necessario dopo la sostituzione di circa un chilometro di condotte idriche avvenuta lo scorso gennaio.

Per limitare i disagi alla circolazione, saranno attuate deviazioni e modifiche alla viabilità nelle strade adiacenti, garantendo comunque il transito ai residenti. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica stradale e di pianificare eventuali percorsi alternativi.