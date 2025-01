Auto contromano sull’A4 tra Verona sud e Verona est, due feriti: uno è grave

Incidente sull’autostrada A4 tra i caselli di Verona sud e Verona est causato da un’auto contromano: due le persone ferite.

Incidente nella mattinata di oggi, giovedì 9 gennaio, intorno alle 10, lungo l’autostrada A4, tra i caselli di Verona sud e Verona est, in direzione Venezia. Secondo le prime informazioni l’incidente sarebbe stato causato da un’auto che viaggiava contromano, e che si è scontrata con altre due vetture.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con tre mezzi di soccorso. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, una delle quali in modo grave. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Borgo Trento, uno in codice rosso l’altro in codice giallo. Al vaglio della polizia stradale la dinamica dell’incidente.

(notizia in aggiornamento)