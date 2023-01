Lottava per la vita dopo l’incendio in Friuli, dimesso il 16enne portato d’urgenza a Verona

Dopo l’incendio in Friuli il ragazzo era stato portato d’urgenza al Centro ustioni di Borgo Trento, a Verona: oggi è stato dimesso.

Incendio in Friuli, dimesso il 16enne trasportato d’urgenza a Verona. Gravemente ferito nell’incendio della comunità per ragazzi di Pasian di Prato, in provincia di Udine, nel tentativo di salvarlo era stato elitrasportato d’urgenza al Centro grandi ustionati di Verona. Oggi, quasi un mese dopo, il 16enne è potuto finalmente uscire dall’ospedale ed è ritornato a Udine, accompagnato dai responsabili della Casa Accoglienza.

Il giovane è stato infatti dimesso questa mattina, venerdì 27, dal nosocomio di Verona. Lo scorso 31 dicembre era rimasto ustionato dalle fiamme che si erano sviluppate nella struttura di Santa Caterina. Il giovane aveva riportato ustioni sul 35 per cento del corpo, in particolare su torace, viso, braccia e gambe.

Dopo la tragedia, che è costata la vita al suo compagno di stanza Ledjan Imeraj, il 16enne era stato trasportato in elicottero a Verona, al Centro ustioni dell’ospedale di Borgo Trento. Secondo quanto spiegato dal direttore dell’Unità operativa di chirurgia, Maurizio Governa, il ragazzo è stato trattato con una tecnica piuttosto innovativa. Si tratta di una tecnica che attraverso la rimozione selettiva dei tessuti ustionati con un gel, permette di stimolare la formazione spontanea del tessuto sano. Senza quindi un intervento chirurgico ed evitando cicatrici significative dal punto di vista funzionale.