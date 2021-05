Ha un malore mentre percorre via Torbido in bici, muore 53enne

Verona, malore fatale questa mattina per un 53enne.

I testimoni dicono di averlo visto cadere a terra di colpo. Non c’è stato niente da fare per l’uomo di 53 anni che, questa mattina, si è accasciato a terra in via Torbido a causa di un malore, cadendo dalla sua bicicletta. Nonostante l’intervento dei soccorritori, che hanno immediatamente tentato di rianimarlo, il cittadino tunisino, residente a Verona, è deceduto.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale. Le cause della caduta, infatti, sembravano inizialmente riconducibili ad un incidente stradale. Ma anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno confermato che la bici non ha avuto nessun contatto con altri veicoli o mezzi in transito.

I soccorritori del Suem 118 hanno tentato tutte le manovre possibili di rianimazione, senza però avere esito positivo. Sono in corso gli accertamenti per individuare i parenti dell’uomo, che viveva a Verona da solo.

