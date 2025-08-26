Infortunio sul lavoro a Zevio, un ferito grave.

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, martedì 26 agosto, a Zevio: secondo le prime informazioni intorno alle 16 una persona ha subito un grave trauma da schiacciamento mentre si trovava al lavoro presso un’azienda che produce caldaie, in via Pascoli a Zevio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. La squadra dei vigili del fuoco giunta dalla centrale di Verona ha estratto un operaio di 54 anni investito da un cilindro metallico di circa 8 quintali, ancorato su un carroponte dagli operai presenti, subito dopo l’accaduto. La vittima dell’incidente è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Presente per accertare eventuali responsabilità anche il personale Spisal.

++ notizia in aggiornamento ++