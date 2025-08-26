A Verona lavori di ripristino e manutenzione che interessano 86 strade cittadine: tra queste, 44 lo saranno nei prossimi mesi.

Proseguono i lavori di manutenzione e ripristino delle strade cittadine a Verona: da inizio giugno ad oggi 42 vie sono state oggetto di interventi da parte comunale e delle aziende che si occupano dei sottoservizi. Si tratta di cantieri avviati durante la pausa scolastica, sia per le condizioni meteorologiche idonee che per impattare il meno possibile sulla viabilità cittadina.

L’assessore alle Strade, Federico Benini comunica che “44 saranno le strade che saranno oggetto di asfaltatura nei prossimi mesi, per un totale di 86 strade interessate. Nelle prossime prossime settimane, saranno asfaltate direttamente dal Comune 44 vie che si trovano: 7 in Circoscrizione 1^, 2 in Circoscrizione 2^, 3 in Circoscrizione 3^, 4 in Circoscrizione 4^, 2 in Circoscrizione 5^, 12 in Circoscrizione 6^, 7 in Circoscrizione 7^ e 7 in Circoscrizione 8^”.

Tutte le 44 strade interessate dai lavori nei prossimi mesi.

Di seguito l’elenco: Vicolo Borgo Tascherio, via Q. Filopanti, via Pontida,via S. Pietro Martire, via Amatore Sciesa, via Ss. Trinita’,via Trota, via Monte Ortigara, via Bassone, viale Colonnello Galliano, Strada Dell’alpo, via Luigi Prina, strada Ca’ Brusa’, via Ca’ Di Aprili, Strada La Rizza, via Giovan Matteo Asola, via Banchette, via Belvedere, via Berbera, via Paolo Caliari, Strada Castellana, via G. Dalla Corte, via Orazio Pigato, via Giuseppe Verdi, via Villa Cozza, via Brazze, via Alessandro Canobbio, Via Giovanni E Vittorio Duca, Via Mattarana, Via Palmino E Silvino Stoppele, Via Tiberghien, Via Clocego, Contrada Magrano, Contrada Margiuni, Contrada Maroni, Via Cancello, Via Castello, Via Monte Recamao, Via Monte Rosa, Via Danilo Preto, Via Del Quadrato, Via Giuseppe Zorzi, Via C. Banzatti, Via Alessandro Turchi.

Lavori anche in altre 42 strade di Verona.

Quelle già oggetto di manutenzione e ripristino sono via Pallone in Circoscrizione 1^, via Todeschini, via IV Novembre e strada del Costolo in Circoscrizione 2^, 6 vie in Circoscrizione 3^, di 11 in Circoscrizione 4^, 11 in Circoscrizione 5^, via Antonio Salieri, via Monte Tesoro e via Paganella in Circoscrizione 7^ e 8 in Circoscrizione 8^.

Di seguito l’elenco delle vie interessate dagli interventi in ordine temporale dal più recente al meno recente: Viale Del Lavoro, Strada Del Costolo, via S. Marco, via Lucio III, via Urbano III, via Tombetta, via Olmo, via Della Prateria, via Pallone, via Giovanna Murari Bra’, via Cacciatori Piemontesi, via Marianna Cattarinetti Franco, via P. Zecchinato, via Olive’, via Caio’, via Carlo Alberto, via Elena Da Persico, via Carlo Alberto, via Marianna Cattarinetti Franco, via Giuseppe Manassero, via Giuseppe Toniolo, via Ventotto Gennaio, via Adriano Cristofoli, via Leonardo Da Vinci, via Luigi Negrelli, via Silvio Aldrighetti, via Belobono, via Don Bepo, via Magenta, via Quattro Novembre, Strada Della Corte Bassa, via Monte Tesoro, via Mario Todeschini, via Paganella, via Antonio Salieri, via Dell’esperanto, via Dell’esperanto, via Alessandro Fleming, via Golino, via Lazzaro Spallanzani.