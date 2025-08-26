A Legnago consiglio comunale aperto sul futuro della Riello

Legnago, consiglio comunale aperto sul futuro dello stabilimento ex Riello, ora Carrier.

È stato convocato a Legnago per mercoledì 3 settembre alle ore 17 un consiglio comunale “aperto” dedicato al futuro dello stabilimento Riello, oggi di proprietà della multinazionale statunitense Carrier Corporation. La decisione della società di mettere in vendita l’azienda, ultracentenaria produttrice di bruciatori e sistemi di riscaldamento, ha suscitato forte preoccupazione tra i lavoratori e nella comunità locale.

A spiegare le ragioni della convocazione è stato il presidente del consiglio comunale, Roberto Danieli: “Ho ritenuto doveroso dare seguito alla richiesta dei consiglieri di opposizione Porfido, Bonini, Zappon, Cesaro e Ambrosini per discutere del futuro della nostra storica azienda Riello, che preoccupa centinaia di lavoratori e di conseguenza un numero importante di famiglie legnaghesi”.

Il dibattito si svolgerà in una formula aperta, con inviti rivolti alle sigle sindacali, ai rappresentanti aziendali e ai cittadini che vorranno partecipare. L’obiettivo è fare chiarezza sullo stato dell’arte e sulle prospettive dell’impresa, simbolo dell’industria legnaghese e punto di riferimento per l’economia del territorio.