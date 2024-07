Furti nel parcheggio del centro commerciale, arrestato 34enne veronese

Due uomini arrestati dai carabinieri dopo una serie di furti nel parcheggio del centro commerciale: veronese uno dei due.

I carabinieri di Vicenza hanno arrestato due uomini, ritenuti responsabili di una serie di furti e tentati furti su autovetture avvenuti nel mese di gennaio: uno dei due è un veronese, di San Bonifacio.

Le indagini sono iniziate nei primi giorni dell’anno, in seguito a una serie di furti nel parcheggio del centro commerciale “Le Piramidi” a Torri di Quartesolo. I sospettati osservavano le auto, infrangevano un vetro laterale e rubavano borse, cellulari e altri oggetti di valore. Le telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei presenti hanno permesso di identificare i due uomini e il loro veicolo.

Il Gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 34enne veronese, residente a San Bonifacio e con numerosi precedenti, e gli arresti domiciliari per un altro 34enne, vicentino, residente a Cornedo Vicentino, anch’egli con un lungo curriculum criminale. Gli arresti sono stati eseguiti nel pomeriggio di giovedì nelle province di Verona e Vicenza.