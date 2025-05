Fumata bianca, eletto il nuovo papa: è il cardinale americano Robert Francis Prevost, che prende il nome di Leone XIV.

Poco dopo le 18.05 di giovedì 8 maggio dal comignolo della Cappella Sistina è uscita la fumata bianca: c’è il nuovo papa.



Già al secondo giorno di conclave il nuovo papa, il successore di papa Francesco, è stato quindi eletto. Nella Cappella Sistina i 133 cardinali elettori hanno trovato la quadra in tempi decisamente brevi. Ora si attende l’annuncio ufficiale, il classico “habemus papam“, pronunciato dal cardinale protodiacono. A quel punto sapremo chi è il nuovo papa, e che nome avrà scelto.

Chi è il nuovo papa.

Il nuovo papa è il cardinale Robert Francis Prevost, americano, nato a Chicago, che prende il nome di Leone XIV. E’ la prima volta che un americano diventa papa. Il nuovo papa ha 69 anni, e appartiene all’Ordine di Sant’Agostino. È stato per molto tempo missionario in Perù, diventando vescovo di Chiclayo e, successivamente, prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina, su nomina di papa Francesco nel 2023 che lo ha anche fatto cardinale. Viene considerato generalmente progressista e vicino a papa Francesco.

“Pace disarmata e disarmante”.

“La pace sia con tutti voi – sono state le sue prime parole, visibilmente emozionato -. Una pace disarmata e disarmante. Abbiamo ancora nelle orecchie la voce di papa Francesco che dava la sua benedizione al mondo intero. Il male non prevarrà. Aiutateci a costruire ponti“. E poi una preghiera, l’ave Maria, ancora per la pace.

Fontana: “Sia faro di dialogo”.

“È grande la gioia per questo momento storico, resa ancor più profonda dalla scelta di un Pontefice missionario che ha coltivato il dialogo tra i popoli. Un omaggio al Santo Padre, con lo sguardo rivolto a un futuro di pace e cooperazione tra i popoli. Nell’alta missione di guida spirituale della Chiesa universale, possa il Suo Magistero essere faro di dialogo, concordia e speranza per l’intera umanità”. Così il presidente della Camera dei deputati, il veronese Lorenzo Fontana.

Le felicitazioni del Pd veronese.

“Il Pd veronese partecipa alla soddisfazione della comunità cattolica che dopo papa Francesco ha ritrovato una guida nella persona di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV. Il primo papa nordamericano, che possiamo leggere come un profondo segno dei tempi. In uno scenario internazionale in forte e forse irreversibile cambiamento, Leone XIV rappresenta infatti una figura ponte tra il fulcro dell’occidente e le popolazioni travagliate del resto del mondo, a partire dai poveri dell’America latina dove ha operato per lungo tempo. Con i migliori auguri di buon lavoro e di lunga vita”.