Circa 1300 alunni delle scuole dell’infanzia e primaria di Verona e provincia hanno partecipato alla manifestazione dei vigili del fuoco.

Circa 1300 bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia e primaria, provenienti da Verona e provincia, hanno partecipato questa mattina alla tradizionale manifestazione presso il Comando dei vigili del fuoco di Verona. L’evento era inserito nel progetto del comune di Verona “I ragazzi alla scoperta di Verona”, il cui scopo è quello di far prendere coscienza agli studenti sull’importanza del servizio reso dai vigili del fuoco.

Durante l’incontro sono stati forniti una serie di consigli su come comportarsi per prevenire e affrontare eventuali emergenze. Il comandante dei vigili del fuoco Enrico Porrovecchio ha accolto i bambini, impazienti di vedere il loro beniamini all’opera. Le manovre si sono aperte con la calata dello striscione di benvenuto dal “castello di manovra” (l’edificio utilizzato dai vigili del fuoco per gli addestramenti), seguito da altre situazioni ricreate tra cui l’incendio di bombole di gpl, l’incendio all’interno di una palazzina con salvataggio di persone con l’autoscala e un incidente stradale.

Grande interesse hanno riscosso i droni del nucleo regionale Sapr (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e le unità del Nucleo Cinofilo regionale, con simulazioni di ricerca persona dispersa. L’ultimo intervento è toccato ai “pagliacci”, pompieri scapestrati che con il loro rattoppato veicolo hanno tentato di risolvere a loro modo un incendio in abitazione.

I getti di schiuma tricolore dalla sommità del “castello di manovra” e il canto corale dell’Inno di Mameli hanno concluso la mattinata. Presenti anche l’assessora della Protezione Civile del Comune di Verona Zivelonghi ed il Presidente della 5^ Circoscrizione Dilara.