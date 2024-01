Francesco Sordo è nato all’ospedale della Donna e del Bambini di Verona alle 00.01 in punto.

Un minuto esatto dopo la mezzanotte: è Francesco il primo nato del 2024 a Verona e in tutto il Veneto. Doveva nascere il 4 gennaio, ma non ha voluto aspettare. Francesco, per la gioia di papà Michael e di mamma Elisa, 29 anni, è venuto alla luce, senza alcuna complicazione, all’ospedale della Mamma e del Bambino di Borgo Trento. Per la coppia, che abita a Negrar, è il primo figlio.

Dopo di lui, sempre a Borgo Trento sono nati altri due bimbi: all’una in punto è stata la volta di Giulio, mentre poco più tardi, alle 2.14, è venuta alla luce Kamila. Tutto tranquillo invece negli ospedali della provincia di Verona, dove non si sono registrate nuove nascite nelle prime ore del 2024.