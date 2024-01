Petardi di Capodanno esplosi in mano e sul volto, gravi due giovani

San Giovanni Lupatoto, due feriti a causa dei petardi di Capodanno.

I botti e i petardi di Capodanno hanno causato due feriti a San Giovanni Lupatoto. Secondo le prime informazioni, infatti, pochi minuti dopo la mezzanotte in via Zinelli due persone hanno riportato gravi danni alle mani e ustioni al volto a seguito dello scoppio di petardi durante i festeggiamenti per l’ultimo dell’anno.

Si tratta di due giovani (un 21enne e un 26enne) di origini magrebine, che ha seguito dello scoppio di un artificio pirotecnico hanno riportato gravissime lesioni agli arti superiori. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i sanitari del Suem 118, che hanno trasportato le due persone ferite, in codice rosso, all’ospedale di Borgo Trento. Presenti, per ricostruire quanto accaduto, anche i carabinieri.