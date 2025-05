Fiamme a Porto San Pancrazio, supermercato salvo

Supermercato in fiamme a Porto San Pancrazio: incendio domato grazie ai vigili del fuoco.

Fiamme nella notte a Verona in via Motta: un incendio nelle prime ore del mattino, è divampato a Porto San Pancrazio. Erano circa le 4:40 di oggi 15 maggio quando una chiamata di emergenza ha attivato l’intervento dei vigili del fuoco per un rogo sviluppatosi all’esterno del supermercato Migross in via Luigi Motta.

Le fiamme, partite da una tettoia all’esterno dell’edificio, hanno minacciato di estendersi rapidamente, vista la presenza di materiali stoccati e abitazioni vicine. Sul posto sono giunti due mezzi antincendio e sette operatori che hanno lavorato con tempestività per circoscrivere e spegnere l’incendio prima che potesse causare danni più gravi.

L’intervento si è concluso in poco meno di due ore. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non si registrano feriti. L’area è stata messa in sicurezza e al momento sono in corso le verifiche per accertare l’origine delle fiamme, che potrebbero essere scaturite da un cortocircuito o da materiali infiammabili mal gestiti. Grazie alla prontezza dei soccorsi, l’incendio non ha avuto conseguenze più estese.