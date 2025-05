Tuffo nel passato a Soave: la Festa Medievale trasforma il borgo

Tutto pronto per la Festa Medievale di Soave con battaglie, spettacoli e fiumi di vino.

Dal 16 al 18 maggio, per tre giorni, il borgo di Soave sarà invaso da cavalieri, dame, giullari e artigiani per la Festa Medievale. Ci saranno sfilate in costume, rievocazioni storiche e degustazioni che omaggiano il celebre vino locale. È la nuova edizione della Festa Medievale e del Vino Soave, evento che unisce cultura, spettacolo e tradizione enologica.

Un borgo che torna a vivere tra armature e calici.

Le vie acciottolate, le piazze e gli angoli più nascosti di Soave saranno pervasi da atmosfere d’altri tempi: accampamenti militari, mercati artigianali, giochi medievali, menestrelli e spettacoli di fuoco offriranno ai visitatori un’esperienza immersiva, a cavallo tra storia e fantasia. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Un assaggio teatrale per cominciare.

Giovedì 15 maggio, come anteprima del festival, il Palazzo del Capitano ospiterà uno spettacolo teatrale a cura dell’Académie Internationale des Arts du Spectacle di Versailles. Si tratta di “Come vi piace”, pièce ispirata alle atmosfere cavalleresche che darà il via al clima magico del weekend.

Vino Soave e cultura in prima fila.

Il venerdì sarà dedicato alla promozione del territorio e delle sue eccellenze: il Recioto Casalin verrà presentato ufficialmente, mentre nel centro storico prenderanno forma stand enogastronomici curati dalla Pro Loco, accompagnati da una mostra d’arte e incontri su temi legati al vino e all’agricoltura sociale. La serata culminerà con il sontuoso Banchetto Medievale alla corte di Cansignorio, seguito da esibizioni infuocate e musica dal vivo.

Spettacoli per grandi e piccoli nel cuore del borgo.

Sabato 17 maggio, il Mercato delle Antiche Arti animerà la giornata con giocolieri, mangiafuoco, laboratori per bambini e performance itineranti. Tra le novità culturali, anche la presentazione del libro Il sussurro delle viti, accompagnata da una degustazione di vini provenienti dalla Moldavia. Lo spettacolo aereo “Aerial Kingdom” e il concerto rock con Mirko Carnevali – noto per la sua partecipazione a The Voice – concluderanno una giornata densa di emozioni.

Domenica di cortei, sfide cavalleresche e fuochi d’artificio.

Il 18 maggio sarà la giornata del gran finale. Dalla mattina, mercatini tematici e giochi da tavolo con “Borgo in Gioco” accompagneranno le famiglie nel centro città. Nel primo pomeriggio sfilerà il solenne Corteo dell’Imperial Castellania di Suavia, anticipando il combattuto Torneo Cavalleresco, uno dei momenti più attesi del festival. In chiusura, spazio alla musica con Arvin & MJ Fam, cover band dedicata a Michael Jackson, e lo spettacolo pirotecnico dell’“Incendio di Porta Verona”, che illuminerà il cielo sopra le mura scaligere.