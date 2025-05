Sabato a Verona in piazza Bra si misura la pressione gratis

Pressione sotto controllo aa Verona: in Piazza Bra è la giornata della prevenzione, misurazioni gratis.

Sabato 17 maggio, Verona si schiera in prima linea nella lotta contro l’ipertensione arteriosa: al via le misurazioni gratis per tutti. In occasione della Giornata Mondiale contro l’Ipertensione, Piazza Bra ospiterà un’importante campagna di prevenzione con misurazioni gratuite della pressione arteriosa, dalle ore 9 alle 14, all’interno del Villaggio Straverona, vicino alla statua equestre di Vittorio Emanuele II.

L’iniziativa è promossa da una rete di realtà sanitarie e professionali: Federfarma Verona, Ordine dei Farmacisti, Associazione Farmacisti Volontari in Protezione Civile, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e SIIA – Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa.

L’obiettivo è semplice ma fondamentale: individuare persone che non sanno di essere ipertese. Una condizione subdola, spesso priva di sintomi evidenti, ma capace di causare gravi patologie come ictus, infarti e danni renali se non trattata in modo adeguato.

Oltre ai controlli, durante la mattinata verranno proposti dei questionari sul rischio ipertensione legato a familiarità o stili di vita, utili alla ricerca scientifica condotta dalla SIIA.