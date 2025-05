Ferrovie e cantieri estivi lungo le linee ferroviarie: tutti i lavori che interessano Verona.

Ferrovie, cantieri estivi: tutti i lavori che interessano Verona e il Veneto. Anche per l’estate 2025, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) prosegue infatti le attività di potenziamento della rete ferroviaria in Veneto. Gli interventi, fondamentali per migliorare puntualità, regolarità e affidabilità del servizio, oltre che per incrementare le prestazioni delle linee, comportano in alcuni casi la necessità di interrompere temporaneamente la circolazione ferroviaria. I periodi di intervento sono stati pianificati per ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori.

Di seguito il dettaglio delle principali interruzioni previste.

Linea Verona – Vicenza:

La circolazione ferroviaria sarà interrotta dal 4 al 25 agosto 2025 per consentire l’avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico connessi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Verona – Vicenza, nell’ambito del lotto “Verona – Bivio Vicenza” (finanziato con fondi PNRR) e del lotto “Attraversamento di Vicenza”. La fermata di Montebello Vicentino sarà inibita al servizio viaggiatori dal 24 giugno al 7 settembre 2025 e la fermata di Lonigo sarà inibita al servizio viaggiatori dal 24 giugno al 24 agosto 2025. Investimento economico: 8 milioni di euro.

La circolazione ferroviaria sarà interrotta dal 4 al 25 agosto 2025 per consentire l’avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico connessi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Verona – Vicenza, nell’ambito del lotto “Verona – Bivio Vicenza” (finanziato con fondi PNRR) e del lotto “Attraversamento di Vicenza”. La fermata di Montebello Vicentino sarà inibita al servizio viaggiatori dal 24 giugno al 7 settembre 2025 e la fermata di Lonigo sarà inibita al servizio viaggiatori dal 24 giugno al 24 agosto 2025. Investimento economico: 8 milioni di euro. Linea Vicenza – Schio:

A Schio, Villaverla e Cavazzale, dal 4 al 25 agosto 2025, si svolgeranno lavori di rinnovo dei deviatoi, in concomitanza con l’interruzione della linea Verona – Vicenza. Analoghe lavorazioni avranno luogo anche a Thiene, dove i lavori si estenderanno fino al 30 settembre 2025 (dal 25 agosto al 30 settembre in interruzione notturna). Durante l’interruzione verrà eseguito anche il rinnovo dell’impianto di sicurezza per il distanziamento dei treni tra Thiene e Schio e tra Thiene e Dueville, nonché la manutenzione straordinaria della sede ferroviaria. Investimento economico: 2 milioni di euro.

A Schio, Villaverla e Cavazzale, dal 4 al 25 agosto 2025, si svolgeranno lavori di rinnovo dei deviatoi, in concomitanza con l’interruzione della linea Verona – Vicenza. Analoghe lavorazioni avranno luogo anche a Thiene, dove i lavori si estenderanno fino al 30 settembre 2025 (dal 25 agosto al 30 settembre in interruzione notturna). Durante l’interruzione verrà eseguito anche il rinnovo dell’impianto di sicurezza per il distanziamento dei treni tra Thiene e Schio e tra Thiene e Dueville, nonché la manutenzione straordinaria della sede ferroviaria. Investimento economico: 2 milioni di euro. Linea Calalzo – Padova (Stazione di Longarone-Zoldo):

I lavori di riqualificazione della stazione di Longarone-Zoldo – intervento co-finanziato dal “Decreto Olimpiadi” per i giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 – comprendono marciapiedi, sottopassi e pensiline. Dal 15 giugno al 13 settembre sarà interrotto il binario II, con limitazione dell’attestamento dei treni al marciapiede 1; dal 14 settembre al 13 dicembre saranno, invece, interrotti entrambi i binari I e II. Investimento economico: 12 milioni di euro.

Durante questo periodo, verranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria su tutta la tratta Ponte nelle Alpi-Calalzo.

L’interruzione della linea per queste attività rende possibile, in parallelo, l’avvio e la realizzazione degli interventi di riqualificazione all’interno della stazione ottimizzando tempi e risorse.

Linea Mantova – Monselice / Verona – Rovigo:

Nel tratto compreso tra Isola della Scala, Cerea e Legnago, la circolazione ferroviaria sarà interrotta dal 7 al 13 giugno 2025 per consentire il rinnovo dei deviatoi. Durante questo periodo di sospensione del traffico ferroviario tra Isola della Scala e Rovigo, verranno eseguiti anche altri interventi: è prevista la manutenzione straordinaria della sede ferroviaria, la riasfaltatura della carreggiata in corrispondenza di un passaggio a livello situato in prossimità di Bovolone (VR), l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’opera sostitutiva in vista della futura dismissione del passaggio a livello in prossimità di Cerea (VR) e il consolidamento del sottovia della Strada Provinciale in località Fratta Polesine (RO).

Parallelamente, durante l’interruzione non continuativa della circolazione ferroviaria tra Mantova e Nogara, si procederà con ulteriori lavori: verrà effettuata la manutenzione straordinaria della sede ferroviaria, sarà installato un dispositivo per l’incremento della sicurezza al passaggio a livello in prossimità di Mantova e, a cura del Comune di Mantova, verranno realizzati due nuovi sottopassi, situati all’interno del comune medesimo. Investimento economico: 1,7 milioni di euro.

Linea Montebelluna – Treviso (Stazione di Treviso Centrale):

Dal 16 giugno al 12 settembre 2025, nella fascia oraria 8.30 – 17.30, dal lunedì al venerdì, sarà interrotto il binario 1 della stazione di Treviso Centrale per consentire il rinnovo della pensilina. L’intervento, che prevede un investimento di 1 milione di euro, si inserisce in un più ampio programma di potenziamento infrastrutturale della linea, che comprende anche attività di rinnovo dell’armamento ferroviario. Questi lavori, eseguiti in modo coordinato ma non promiscuo, consentono di ottimizzare l’utilizzo dell’interruzione programmata, migliorando al contempo la sicurezza, l’affidabilità e la qualità complessiva del servizio ferroviario.

Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati saranno disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.