Arriveranno anche a Verona alcuni palestinesi in fuga da Gaza nell’ambito dell’evacuazione sanitaria organizzata dalla Farnesina. Lunedì 29 settembre, come riferisce il Corriere della Sera, tre aerei militari C-130 atterreranno negli scali di Ciampino, Lecce Galatina e Verona, trasportando complessivamente 80 persone: 16 pazienti in gravi condizioni, familiari e accompagnatori.

Mercoledì è previsto un secondo arrivo: altri 34 palestinesi per ricongiungimenti familiari e 39 studenti giungeranno in Italia con due voli della Guardia di Finanza e della Protezione civile provenienti da Amman, in Giordania, con destinazione Ciampino e Linate.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto umanitario “Food for Gaza”, che prevede anche una raccolta di aiuti alimentari. Coldiretti ha già donato 13 tonnellate di beni, mentre Confagricoltura e Confcooperative hanno manifestato la volontà di contribuire.