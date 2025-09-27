Gli trovano una coltivazione di marijuana in casa e nel giardino, a Trevenzuolo: 44enne denunciato.

Martedì 23 settembre i carabinieri di Isola della Scala hanno effettuato una perquisizione domiciliare in un’abitazione di Trevenzuolo. L’intervento permetteva di concretizzare i sospetti sulla presenza di una coltivazione domestica di marijuana. L’accesso all’abitazione è avvenuto principalmente dal giardino di casa, dove i militari hanno trovato ad accoglierli due imponenti piante di marijuana, ben curate e dotate di un impianto di irrigazione a goccia.

All’interno dell’appartamento sono state scoperte altre tre piante di marijuana in fase di essiccazione, appese nella cantina su apposite strutture, due bilance di precisione, comunemente utilizzate per la suddivisione dello stupefacente, un taglierino con tracce vegetali, un grinder per la macinazione della cannabis, una macchina per il sottovuoto, accompagnata da numerosi sacchetti in cellophane.

Il tutto è stato posto sotto sequestro e al termine delle operazioni, il proprietario di casa, un italiano 44enne, è stato denunciato a piede libero per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.