Incidente frontale fra auto all’altezza del raccordo tra tangenziale sud e tangenziale est, alle Corti Venete: sei persone all’ospedale.

Incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 27 settembre, sei persone finiscono all’ospedale. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14, per cause ancora da accertare, all’altezza del raccordo tra la tangenziale sud e la tangenziale est, davanti al centro commerciale Corti Venete.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e numerosi mezzi di soccorso del Suem 118. Il bilancio dell’incidente è di sei persone ferite, trasportate in codice giallo negli ospedali di Borgo Trento e San Bonifacio. Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione di quanto accaduto.

++ notizia in aggiornamento ++