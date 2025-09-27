Marco Luciano confermato direttore della Funzione ospedaliera dell’Ulss 9 Scaligera dal direttore generale Patrizia Benini.

Medico appassionato di organizzazione sanitaria, dal terzo anno del corso di studi di Medicina, svolto a Napoli, Luciano ha deciso di dedicarsi alla direzione igienico organizzativa delle strutture ospedaliere, operando all’interno di diverse Direzioni Mediche prima da volontario, poi come medico in formazione durante la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, e infine come medico di ruolo.

Ha avuto occasione di sperimentare sia la visione strategica, con esperienze lavorative presso le Agenzie Sanitarie Regionali del Veneto e del Lazio, sia quella più operativa con attività nelle Direzioni Mediche del Lazio e della Lombardia. In quasi 10 anni di attività di direzione nell’Azienda ospedaliera San Gerardo di Monza ha avuto modo di perfezionare ed ampliare le sue conoscenze, assumendo i ruoli di risk manager aziendale e responsabile qualità, accreditamento e internal audit, e di iniziare la carriera di direttore medico di presidio. Ritornato in Veneto come direttore medico dell’ospedale di Legnago nel 2021, dal 2022 è stato incaricato del ruolo di direttore della Funzione ospedaliera dell’Ulss 9, funzione ora assegnata con incarico triennale.

“Nessuno è lasciato solo”.

“Ringrazio la direzione generale per la fiducia accordata – commenta Luciano -. Coordinare gli ospedali è sempre stato per me un onore e una grande responsabilità. In questi anni di lavoro nell’Ulss 9 ho potuto toccare con mano le capacità e la dedizione dei professionisti che la compongono, persone con grande esperienza e grandi doti umane. Nessuno è lasciato solo, nessuno è ultimo. È un lavoro di squadra e soprattutto, è una consapevolezza. Il mio impegno sarà rivolto a rafforzare l’integrazione tra le strutture, migliorare l’efficienza organizzativa e, soprattutto, mantenere sempre al centro i bisogni delle persone, le necessità dei professionisti e la qualità delle cure. Gli ospedali sono una parte importante del cuore pulsante della nostra comunità, lavorerò perchè continuino a esserlo con competenza, innovazione e umanità”.