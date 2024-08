Nuovo collegamento ferroviario da Bruxelles a Venezia via Verona: il treno notturno sarà attivo dal febbraio 2025.

In treno da Bruxelles a Venezia via Verona, nuovo collegamento dal 2025. European Sleeper ha infatti annunciato l’introduzione di un nuovo servizio ferroviario stagionale per il 2025, che collegherà il Mare del Nord con l’Adriatico, attraversando nove città europee durante la notte. Il treno effettuerà fermate strategiche ad Anversa, Rotterdam, Utrecht, Colonia, Monaco, Innsbruck e Verona. Un viaggio notturno lungo una ventina di ore, che dovrebbe essere operativo, a partire dal 5 febbraio prossimo, due volte a settimana.

Il percorso avrà inizio a Bruxelles e dopo essere passato anche da Verona si concluderà a Venezia, nuova destinazione nel portafoglio della compagnia belga-olandese. I passeggeri potranno così passare dal Mare del Nord al Mediterraneo, attraversando Belgio, Paesi Bassi, Germania e Austria prima di giungere in Italia.