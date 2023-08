Francesco Zanetti, 32 anni, era uscito con la moto d’acqua: il suo corpo ritrovato la mattina di Ferragosto.

Esce con la moto d’acqua e non ritorna più: è stato trovato morto nella mattinata di oggi. Tragedia di Ferragosto sulle acque del lago di Garda: Francesco Zanetti, 32 anni, residente a San Giorgio in Salici, era uscito con la moto d’acqua nella serata di ieri, 14 agosto, da Lazise. Da allora non si avevano più sue notizie.

Sono stati gli amici dell’uomo a dare l’allarme e ad allertare i soccorritori che per tutta la notte lo hanno cercato. Questa mattina la tragica scoperta: il corpo di Zanetti è stato trovato a Punta Gro, vicino a Sirmione, sulla sponda bresciana del lago. L’ipotesi più probabile al momento è che abbia trovato una secca che ha fatto ribaltare la moto d’acqua, non lasciandogli scampo.