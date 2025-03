I sogni infranti di Eleonora, la giovane vittima dello schianto di Desenzano

Eleonora Masseni, originaria del mantovano ma residente a Peschiera, è la giovane vittima dell’incidente di Desenzano.

Si chiamava Eleonora Masseni, avrebbe compiuto tra poco 31 anni: è lei la giovane vittima del tragico incidente della notte scorsa a Desenzano. Poco prima delle 2.30 la Citroen C3 condotta da Eleonora, complice probabilmente la pioggia battente, si è scontrata frontalmente con un autoarticolato, causando la morte della conducente.

Un impatto terribile, con la C3 che si è ridotta un groviglio di lamiere. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza e due automediche, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. Purtroppo, per Eleonora non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Il conducente del camion, invece, è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Il sogno della laurea.

Eleonora, originaria di Dosolo, nel mantovano, dove vivono ancora i suoi genitori, si era poi trasferita sul lago di Garda. Aveva lavorato in diverse strutture della zona, tra cui la Dispensa degli Ufficiali di Peschiera, ed era prossima a iniziare una nuova esperienza in un albergo di Sirmione. Determinata e ambiziosa, voleva conseguire la laurea in lingue, un traguardo che le stava particolarmente a cuore.