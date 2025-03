Le prime donne assessore di Verona, una Dc e l’altra Pci: il loro ritratto a palazzo Barbieri

A palazzo Barbieri il ritratto delle prime due donne assessore del comune di Verona, Marina Bortolani e Maria Zeni Fracastori.

A palazzo Barbieri i ritratti di Marina Bortolani e Maria Zeni Fracastori, le prime due assessore donna del comune di Verona. Diventate assessore negli anni subito successivi al secondo Dopoguerra, quando le donne non erano nemmeno ammesse al voto.

Verona fu uno dei primi Comuni a invertire la rotta, dimostrandosi lungimirante e anticipando i tempi nominando già negli anni Quaranta assessore del Comune due cittadine veronesi, Marina Bortolani e Maria Zeni Fracastoro. La prima, da sempre dedita all’accoglienza e alla solidarietà verso i più bisognosi, la seconda, esempio di indipendenza e avanguardia anche per le vicende personali che l’hanno portata a mantenere da sola due figli ancora piccoli.

Una democristiana, l’altra del Pci.

Entrambe, a loro modo, sono state fondamentali per il consenso politico dell’amministrazione di allora, quando fare politica voleva dire non solo sollevare i problemi, ma anche proporre le soluzioni per risolverli. Democristiana una e del Partito comunista l’altra, le due assessore rimasero in contatto anche dopo l’esperienza politica, che entrambe ad un certo punto della loro vita scelsero di svolgere in seconda linea anche per la difficoltà, oggi come ieri, di conciliare la vita familiare con quella lavorativa.

In occasione delle iniziative per la Giornata internazionale dei diritti per le donne, l’amministrazione ha deciso di dedicare due medaglioni alle prime assessore del Comune di Verona, componenti della prima amministrazione democratica che contribuì ad avviare lì importante processo di ricostruzione della città dopo il secondo conflitto mondiale.

Le due effigi, realizzate dall’artista Zeno Finotti e che ripropongo il volto delle due donne, sono state collocate nell’atrio di Palazzo Barbieri, nella sala Falcone Borsellino dove è presente la targa con l’elenco di tutti i sindaci del Comune di Verona.