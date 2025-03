Tragico frontale con un camion nella notte, morta una 31enne di Peschiera

Incidente frontale tra auto e camion nella notte sulla provinciale a Desenzano, muore una donna di 31 anni residente a Peschiera.

La pioggia battente potrebbe essere tra le cause del tragico incidente avvenuto la scorsa notte sulla strada provinciale 11, nei pressi di Desenzano del Garda. Poco prima delle 2.30 un’auto si è scontrata frontalmente con un autoarticolato, causando la morte della conducente.

La vittima è una donna di 31 anni, originaria del mantovano e residente a Peschiera del Garda. L’incidente si è verificato in località Fantona. La vettura guidata dalla donna, una Citroen C3, per cause ancora da accertare, ha impattato violentemente contro un camion guidato da un uomo della stessa età. Lo schianto è stato devastante: l’auto è finita sotto il mezzo pesante, incastrandosi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza e due automediche, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. Purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Il conducente del camion, invece, è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi la circolazione sulla provinciale 11 è rimasta interrotta per diverse ore. Si cerca ora di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.