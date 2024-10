Donna investita rimane incastrata sotto un camion in piazza dei Caduti a Santa Lucia – VIDEO

Verona, donna di 75 anni investita a Santa Lucia.

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 ottobre, a Verona: secondo le prime informazioni intorno alle 14.30 una donna di 75 anni è stata investita da un mezzo pesante che l’ha trascinata per centinaia di metri, da via Tevere, prima di arrestarsi in piazza dei Caduti, a Santa Lucia. Da accertare le cause che hanno portato all’investimento della donna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. All’arrivo dei vigili del fuoco, giunti dalla sede centrale con un’autopompa, un’autogrù e 7 operatori, la donna risultava incastrata sotto il veicolo dopo essere stata investita dal mezzo pesante. I pompieri, utilizzando dei cuscini sollevatori ad aria compressa, hanno sollevato il mezzo pesante per poter raggiungere e liberare la malcapitata 75enne.

Estratta da sotto il camion, la donna è stata affidata ai sanitari che hanno provveduto a prestarle le prime cure e trasportarla, per accertamenti, presso l’ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Non sarebbe però in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso si sono concluse con la messa in sicurezza del camion intorno alle ore 15.30. Presente, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, anche la polizia locale di Verona.