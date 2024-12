Avviso ai ritardatari: prorogata la distribuzione delle tessere per i cassonetti del Porto

Prorogata la distribuzione delle tessere per i nuovi cassonetti di Porto San Pancrazio: ci sono ancora ritardatari.

Lo sportello per ritirare le tessere dei nuovi cassonetti di Porto San Pancrazio, rimarrà aperto per un’altra settimana. Chi non ha ancora ritirato la tessera potrà farlo fino a sabato 7 dicembre, all’Area Poggi in via 28 Marzo, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Perché è importante ritirare la tessera.

Da mercoledì 4 dicembre, tutti i cassonetti per il secco e l’umido saranno utilizzabili solo con la tessera o con l’app dedicata. Al momento, il 17% degli utenti (circa 500 persone) non ha ancora ritirato le credenziali necessarie. Ritirare la tessera è obbligatorio e chi non lo fa rischia una sanzione, come previsto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

Primi dati incoraggianti sulla raccolta differenziata.

La raccolta porta a porta di carta e plastica/lattine è iniziata due settimane fa, con ottimi risultati.

Qualità dei materiali : quasi nessuno scarto non conforme, mentre nei vecchi cassonetti si registrava un 40% di rifiuti errati.

: quasi nessuno scarto non conforme, mentre nei vecchi cassonetti si registrava un 40% di rifiuti errati. Quantità raccolta: nella seconda settimana sono stati raccolti 2.700 kg di carta (rispetto ai 1.730 kg della prima) e 1.690 kg di plastica/lattine (rispetto ai 1.580 kg iniziali).

I controlli dei tutor.

Tutor incaricati stanno verificando il corretto utilizzo dei cassonetti e guidano i cittadini durante il passaggio al nuovo sistema. Finora, su 1.069 verifiche, l’86% dei conferimenti è risultato regolare. Ma il 7% era non conforme e un altro 7% riguarda persone senza tessera o app. In alcuni casi, gli utenti non risultano in regola con l’attivazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Cosa succederà dopo Porto San Pancrazio.

Con l’introduzione del nuovo sistema, l’intera settima circoscrizione è ora coperta dalla raccolta differenziata. A partire dal 2025, il servizio sarà esteso gradualmente a tutta la città, eccetto nei quartieri dove è già attiva la raccolta porta a porta.