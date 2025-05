I controlli della polizia locale di Verona sulle strade nelle giornate del 30 aprile e del primo maggio: quattro gli ubriachi alla guida.

La polizia locale di Verona ha intensificato i controlli sulle strade nelle prime giornate del ponte del primo maggio. In particolare, nelle giornate del 30 aprile e del 1° maggio sono state identificate 121 persone, 235 veicoli controllati, 8 ordini di allontanamento notificati per accattonaggio molesto tra le vie del centro e in alcuni semafori.



Quattro le persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza e denunciate, cinque le patenti ritirate per mini sospensione e utilizzo di cellulare alla guida.