Un 31enne è stato arrestato per furti di vestiti e profumi in alcuni negozi del centro di Verona, tra via Mazzini e via Roma.

La polizia locale di Verona ha arrestato un 31enne che nel pomeriggio di mercoledì si era reso protagonista di alcuni furti di vestiti e profumi in vari negozi del centro, tra via Mazzini e via Roma. L’uomo è stato bloccato dagli agenti del Reparto Territoriale.

Il giudice ha convalidato l’arresto con obbligo di firma presso il Comando e rinvio del processo per richiesta di termini a difesa.