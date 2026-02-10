Due pusher arrestati dai carabinieri di Verona per spaccio: in casa avevano dosi di cocaina.

Nel pomeriggio del 7 febbraio scorso i carabinieri di Verona hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un 30enne romeno e un 32enne guineense, entrambi già noti alle forze dell’ordine, perché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno raggiunto l’abitazione dove i due dimoravano al fine di dare esecuzione ad un “decreto di perquisizione personale e domiciliare” emesso dall’Autorità Giudiziaria scaligera, in relazione a un diverso ambito giudiziale. Nel corso delle attività svolte, tuttavia, i militari hanno rinvenuto, occultati in casa, 13 grammi di cocaina e vario materiale da confezionamento in dosi, oltre alla somma contante di euro 110 circa, ritenuta provento della lucrosa attività dello spaccio di droga.

Il tutto, quindi, è stato sottoposto a sequestro, mentre i due giovani, informata la Procura della Repubblica di Verona, sono stati arrestati e, concluse le formalità di rito, trattenuti presso le camere di sicurezza del locale Comando Provinciale, in attesa del rito direttissimo. Nella mattinata di ieri 9 febbraio i due sono stati condotti innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto e applicato ad entrambi la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.