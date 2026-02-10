Lavori di asfaltatura in via Albere e via XXIV Giugno a Verona, attenzione alle modifiche alla viabilità.

Occhio ai lavori di asfaltatura a Verona: nella giornata di domani, mercoledì 11 febbraio, via Albere, in corrispondenza dell’incrocio con via della Spianà, e via XXIV Giugno, all’altezza dell’incrocio con via Armando Di Pietro saranno fresate e riasfaltate.

Per consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza, nella giornata di domani – salvo eventuali proroghe – saranno adottati specifici provvedimenti viabilistici.

Su via XXIV Giugno sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata, con facoltà di rimozione per tutti i veicoli. La circolazione sarà regolata con senso unico alternato, gestito da movieri o da impianto semaforico mobile, e sarà introdotto un limite massimo di velocità di 30 km/h.

Su via Albere sarà in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata, sempre con facoltà di rimozione. Inoltre, dalle ore 10 alle ore 15, il traffico veicolare proveniente da Santa Lucia e diretto verso Stadio, stazione ferroviaria e centro città sarà deviato sulla Tangenziale Nord. Anche in questo tratto di via Albere sarà imposto un limite di velocità di 30 km/h.