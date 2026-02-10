Valdegamberi scrive a Fondazione Arena per consacrare Emilio Salgari tra le icone nazionali.

Tributo a Emilio Salgari: Valdegamberi, consigliere Regione Veneto, ha lanciato una proposta per conferire un riconoscimento istituzionale al creatore di Sandokan. Attraverso una lettera indirizzata al presidente della Fondazione Arena di Verona, Damiano Tommasi, e al sottosegretario alla Cultura Gianantonio Mazzi, Valdegamberi ha chiesto che “l‘opera salgariana venga finalmente celebrata come un pilastro della letteratura nazionale”.

Un patrimonio che supera i confini.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare un patrimonio culturale capace di attraversare generazioni e confini geografici, rafforzando l’immaginario italiano nel mondo. Verona, città dove lo scrittore è nato e si è formato, diventerebbe il simbolo di questo tributo. L’interesse per l’opera di Salgari, infatti, non accenna a diminuire, sostenuto oggi anche da colossi come Disney e Netflix, che continuano a trovare nelle sue avventure linfa per produzioni contemporanee.

Una serata di gala con Can Yaman.

Secondo Valdegamberi, il palcoscenico ideale per questa celebrazione sarebbe la serata di gala “Le 67 Colonne”, organizzata dalla Fondazione Arena in occasione della presentazione della stagione lirica 2026. Per dare un respiro internazionale all’evento, la proposta prevede il coinvolgimento dell’attore Can Yaman, interprete della recente serie televisiva ispirata proprio a Sandokan, che farebbe da ponte tra il mito letterario e il pubblico globale di oggi.

Cultura e identità come volano per il territorio.

«Un riconoscimento ufficiale rappresenterebbe un atto dovuto per valorizzare la memoria culturale nazionale», ha evidenziato Valdegamberi, sottolineando come “l’iniziativa possa rafforzare il ruolo del Veneto e di Verona come promotori di creatività e identità italiana a livello globale”.