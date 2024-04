Chiusura scuole per il ponte del 25 aprile: il calendario delle vacanze a Verona.

Appena concluse le vacanze pasquali, già si comincia a fantasticare sul ponte del 25 aprile: ma quando è la chiusura delle scuole di Verona? In molte regioni d’Italia, le lezioni verranno sospese venerdì 26 e sabato 27 aprile, offrendo agli studenti un lungo weekend di relax. Anche in Veneto, e quindi a Verona, le scuole saranno chiuse dal 25 al 29 aprile.

Altre regioni, invece, offriranno un’estensione della pausa scolastica, con la chiusura delle scuole anche il 29 e il 30 aprile, in vista della celebrazione del Primo Maggio.

Il ponte del 25 aprile quindi si avvicina: una giornata dedicata alla Festa della Liberazione che quest’anno cade di giovedì. Considerando anche il weekend, si tratterà di quattro giorni di vacanza, una vera gioia per ragazzi, genitori e insegnanti. Gli alunni torneranno in classe il 29 aprile, per poi godersi un’altra giornata di festa il mercoledì 1 maggio. In alcune regioni, come la Liguria e il Molise, la pausa scolastica durerà addirittura una settimana intera.