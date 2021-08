Centauro di Verona si schianta nel Ferrarese: è grave all’ospedale

Incidente nel Ferrarese per un motociclista di Verona.

E’ un veronese di 33 anni la vittima di un drammatico incidente accaduto nella serata di ieri, 15 agosto, sulla Romea, nel ferrarese. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino l’uomo intorno alle 20 stava percorrendo in sella alla sua moto la statale quando si è scontrato, per cause ancora da accertare, con un’auto che proprio in quel momento stava svoltando per entrare nel parcheggio di un centro commerciale.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, per portare i primi soccorsi allo sfortunato motociclista, prima di trasportarlo all’ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni sono state definite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.