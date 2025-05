I cani antidroga della polizia locale di Verona trovano oltre un chilo di hashish nascosto nella boscaglia e lungo le Mura.

Oltre un chilo di hashish è stato trovato dai cani antidroga della polizia locale di Verona. Si è trattato di un fine settimana particolarmente impegnativo per la polizia locale di Verona, che non solo ha gestito la viabilità in tre grandi eventi come la Straverona, il concerto di Jovanotti e la partita dell’Hellas, ma ha anche proceduto a una serie di controlli del territorio che hanno portato al sequestro di ben 1,2 chilogrammi di sostanza stupefacente grazie all’utilizzo delle tre unità cinofile Axel, Rio e Poncho e alle attività di polizia stradale.

Grazie ai cani antidroga, lungo le mura della circonvallazione interna, zona ex Zoo, è stato scoperto un panetto di hashish da 100 grammi, nascosto nel terreno da parte di ignoti spacciatori. Mentre un importante rinvenimento è stato fatto nella boscaglia di via Fedrigoni, con il rinvenimento di ben 10 panetti di hashish, per il peso di un chilogrammo di sostanza stupefacente, pronta per essere spacciata nella zona della stazione e a Verona Sud. Gli agenti del reparto territoriale sono sulle tracce di coloro che hanno nascosto la droga.

“Grazie alla competenza degli agenti, l’utilizzo delle unità cinofile della polizia locale rimane uno strumento indispensabile per il contrasto al crescente consumo e spaccio di droga”, afferma l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi.