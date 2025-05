San Martino, lavori finiti per i nuovi attraversamenti pedonali

A San Martino Buon Albergo terminati i lavori per la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali in alcuni punti nevralgici.

L’amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo annuncia la conclusione dei lavori per la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali in due punti strategici del territorio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e tutelare i pedoni, in particolare bambini e famiglie.

Il nuovo attraversamento è stato completato in via Rigoni Stern, in prossimità della scuola primaria Salvo D’Acquisto, in una zona molto frequentata anche per la presenza di aree verdi e piste ciclo-pedonali. L’intervento risponde a una concreta esigenza di mettere in sicurezza il transito quotidiano dei bambini che si recano a scuola e di tutti i cittadini che transitano nella zona.

Contestualmente, si sono conclusi i lavori anche in via Radisi, nel cuore del centro cittadino, di fronte alla scuola d’infanzia Gambaro, un altro passaggio segnalato da residenti e famiglie per l’elevato transito pedonale.

I prossimi interventi.

Il prossimo intervento è già in programma nel quartiere Sant’Antonio, in via Manzoni, a completamento di un piano organico di messa in sicurezza degli attraversamenti nelle aree più sensibili del territorio comunale. L’intervento è stato condiviso con i residenti attraverso il lavoro del consigliere comunale del quartiere Vittorio Giramma.

L’investimento complessivo previsto per i tre nuovi attraversamenti pedonali ammonta a 60mila euro, fondi destinati dal Comune a favore di una mobilità sostenibile e sicura.

“Con questi interventi – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Mauro Gaspari – proseguiamo il nostro impegno concreto per la sicurezza stradale, in particolare nei pressi delle scuole e delle aree frequentate da bambini e famiglie. Ringraziamo gli uffici tecnici comunali e le imprese coinvolte per aver rispettato i tempi previsti, nonostante il maltempo di queste settimane non abbia agevolato lo svolgimento dei lavori. Sappiamo che i cantieri possono produrre disagi ma si tratta di opere necessarie, la cui realizzazione deve tenere conto delle tempistiche del lavoro e di possibili imprevisti come appunto quelli legati al meteo”.