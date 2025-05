Arrestato per spaccio un 30enne veronese: fermato in monopattino senza casco, addosso aveva 12 dosi di droga.

Fermato in monopattino senza casco, gli trovano 12 dosi di droga addosso, e finisce arrestato per spaccio. Nel pomeriggio di domenica, durante un posto di controllo in corso Cavour, la polizia locale di Verona ha fermato un 30enne veronese perchè alla guida di monopattino privo di casco. Lo stesso è stato trovato in possesso di 12 dosi tra cocaina e hashish, mentre dalla successiva perquisizione domiciliare sono saltati fuori un bilancino, altra sostanza stupefacente per un totale di quasi un etto, un randello, una pistola ad aria compressa senza il tappo rosso e circa 900 euro.

Arrestato, il 30enne è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto con obbligo di firma quotidiano alla polizia giudiziaria.