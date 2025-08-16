Dopo il gran caldo, ecco la pioggia e i primi temporali a Verona e provincia.

Come previsto e annunciato, il gran caldo di questi ultimi giorni è ormai agli sgoccioli, e la prova che l’anticiclone di matrice africana ci sta ormai lasciando sono la pioggia e i temporali (di calore) che nel primo pomeriggio di oggi, sabato 16 agosto, hanno preso di mira la città di Verona e soprattutto la parte più a nord della provincia.

La pioggia, per fortuna con pochi episodi di grandine, almeno per il momento, è arrivata anche in centro città. In Lessinia in particolare si segnala qualche grandinata qua e là.

Questa è però solo la prima avvisaglia della fine del gran caldo. Il vero cambiamento dovrebbe arrivare nella parte centrale della settimana, quando una perturbazione atlantica più organizzata porterà a un calo più marcato delle temperature e a temporali più diffusi.