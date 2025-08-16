Previsioni meteo a Verona per i prossimi giorni, il super caldo ha le ore contate: l’anticiclone comincia a perdere colpi.

Il super caldo a Verona e dintorni ha ormai le ore contate, e si comincia a intravederne la fine: l’anticiclone di matrice subsahariana sta infatti cominciando a perdere colpi. Anche se per oggi, sabato 16, come spiegano gli esperti di meteo4verona, ci sta interessando ancora una tenace area di alta pressione di origine africana che sta portando valori anche sui 37° in qualche zona della nostra provincia.

Le previsioni.

Per sabato tempo che resterà quindi discreto o buono del tutto in pianura, con massime ancora elevate anche sopra i 35°, mentre sui monti ci potrebbe essere il rischio di qualche temporale di calore, segno che l’anticiclone pian piano starà cedendo, venti deboli di direzione variabile.

Per domenica giornata ancora simile con cieli poco nuvolosi o a tratti variabili sulle zone pianeggianti, mentre sui monti ci potrebbero essere dei locali focolai temporaleschi, temperature sempre elevate ma tendenti a un leggero calo specie se avremo dei passaggi di nubi, venti deboli o moderati da levante nel pomeriggio.

Tendenza.

Tempo più incerto nei primi giorni della nuova settimana, non si esclude qualche rovescio o temporale, più probabili sulle zone montane. Tuttavia le temperature cominceranno a scendere sotto i 35° nelle massime. Se confermato poi nella parte centrale della settimana ci potrebbe essere una perturbazione atlantica più organizzata che porterebbe a un calo più marcato delle temperature e a temporali più diffusi.