Frontale tra due auto nel Mantovano, un ferito grave portato a Borgo Trento

Scritto da: Redazione 15 Agosto 2025

Incidente frontale tra due auto nel Mantovano, un ferito grave trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

Incidente frontale nel pomeriggio di oggi, 15 agosto, nel Mantovano: secondo una prima ricostruzione due auto si sono scontrate poco dopo le 18 nel territorio del comune di Roncoferraro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero. Una persona, ferita in modo serio, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale veronese di Borgo Trento. Sul posto, per accertare la dinamica di quanto accaduto, anche i carabinieri.

