Incidente frontale tra due auto nel Mantovano, un ferito grave trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.
Incidente frontale nel pomeriggio di oggi, 15 agosto, nel Mantovano: secondo una prima ricostruzione due auto si sono scontrate poco dopo le 18 nel territorio del comune di Roncoferraro.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero. Una persona, ferita in modo serio, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale veronese di Borgo Trento. Sul posto, per accertare la dinamica di quanto accaduto, anche i carabinieri.