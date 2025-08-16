Doppio incidente in montagna in val Fraselle, vicino a Giazza: feriti una donna di 56 anni e un anziano medico in pensione di 85 anni.

Incidente sulla montagna del Veronese nella tarda mattinata di oggi, sabato 16 agosto: attorno alle 12.40 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona, per dare eventuale supporto all’eliambulanza decollata in direzione della val Fraselle, da dove era partita la segnalazione di due persone infortunate.

Arrivati sul posto, equipe medica e tecnico di elisoccorso sono stati sbarcati per valutare la situazione e decidere la modalità operativa. L’elicottero è quindi sceso a prendere tre soccorritori per collaborare nel recupero dei due escurionisti, che si erano fatti male in due distinti momenti. Mentre con altre persone percorreva il sentiero, una 56enne di Noventa Vicentina (VI), messo male un piede, aveva infatti riportato un trauma alla caviglia. Più a valle si trovava assieme alla moglie un 85enne di Verona che, da medico in pensione, aveva subito intrapreso a ritroso la salita per prestarle assistenza. Sfortunatamente era scivolato, facendosi male a una gamba.

I soccorritori hanno dapprima provveduto a spostare la donna, che era più in alto vicina a un punto agevole per l’imbarco, ultimato con un verricello di 25 metri. Successivamente, dopo aver immobilizzato la gamba dell’uomo, a seguito della sospetta frattura del femore, e averlo imbarellato, la squadra lo ha trasportato a spalla nel bosco in uno spiazzo verricellabile. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Borgo Trento. La squadra a piedi è rientrata a Giazza assieme alla moglie dell’infortunato.