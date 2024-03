Travolto dalla cancellata di Forte Gisella, anziano finisce all’ospedale

Verona, una persona anziana ferita dalla cancellata di Forte Gisella.

Una persona è rimasta ferita nella mattinata di oggi, venerdì 15 marzo, dopo essere stata travolta dalla cancellata di Forte Gisella, a Verona. Secondo una prima ricostruzione la vittima dell’incidente, una persona anziana, avrebbe subito un trauma cranico causato dal crollo del cancello, tanto da essere trasportata in codice giallo, dai soccorritori del 118 intervenuti sul posto, all’ospedale di Borgo Trento.

In via Mantovana, nei pressi di Forte Gisella, presenti anche vigili del fuoco e polizia locale, per ricostruire nei dettagli quanto accaduto.