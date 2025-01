Cadavere di una donna trovato in un fossato a Peschiera del Garda

Tragico ritrovamento a Peschiera del Garda, il cadavere di una donna in un fossato.

Il cadavere di una donna è stato ritrovato nella mattinata di oggi, sabato 11 gennaio, intorno alle 8, a Peschiera del Garda. Il corpo senza vita era riverso in un fossato di via Monte Baldo. Si tratterebbe, stando alle prime informazioni, di una donna di circa 50 anni di origini straniere residente a Peschiera. Sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza.

Non si conoscono al momento i motivi che hanno portato alla morte della donna. Sul posto i carabinieri, che stanno conducendo le indagini.

(notizia in aggiornamento)