Donna travolta e uccisa da un camion in via Torbido

Investita e uccisa in pieno giorno, via Torbido si tinge di sangue: morta una donna di 55 anni.

Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 6 novembre in via Torbido, a Verona: una donna di 55 anni è morta dopo essere stata investita da un camion. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16, nei pressi del Cimitero Monumentale.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima – una residente di Borgo Venezia, di origini giapponesi – stava attraversando la strada quando è stata travolta da un autocarro con targa austriaca, condotto da un autista polacco. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla donna.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma i soccorsi si sono rivelati inutili: la 55enne è deceduta sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati.

Gli agenti della polizia Locale, insieme alle volanti della polizia di Stato, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità, fortemente compromessa in tutta la zona, soprattutto nelle ore di punta.

Il camion, proveniente da Lungadige Galtarossa, è stato posto sotto sequestro. L’autista, sottoposto agli accertamenti di rito, sarà indagato per omicidio stradale. Gli inquirenti stanno inoltre verificando i tempi di guida e di riposo del mezzo pesante.

Notizia in aggiornamento.