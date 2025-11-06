Cavalcaselle rispolvera l’anima contadina con l’Antica Fiera

Castelnuovo del Garda celebra le sue radici: Cavalcaselle rivive con l’Antica Fiera.

Cavalcaselle risveglia la sua identità storica con l’appuntamento dell’Antica Fiera, che culminerà nel weekend del 16 e 17 novembre. Sebbene le giornate clou siano quelle conclusive, il calendario di festeggiamenti e convivialità prenderà il via già da venerdì 14 novembre.

L’evento, celebre soprattutto per la tradizionale Sagra del Mandorlato, offrirà un programma ricco e variegato pensato per unire diverse generazioni, dalla riscoperta dei mestieri antichi al puro divertimento.

Briscola e “Stracada” sportiva.

I festeggiamenti inizieranno venerdì sera, 14 novembre, alle ore 20, con la tradizionale gara di “Briscola” al Circolo “Nautilus” in via Mantovana.

La mattinata di domenica 16 novembre si aprirà all’insegna dello sport con la “53esima Stracada de la Fiera”, la corsa podistica non competitiva che prenderà il via da Piazza Berto Barbarani alle ore 8. Subito dopo, la corsa lascerà spazio ai più piccoli con la “Stracadina de la Fiera”, che vedrà i bambini partire da Piazza Berto Barbarani per arrivare sul Colle San Lorenzo.

Sul colle il Battesimo della Sella.

Il cuore della manifestazione batterà sul Colle San Lorenzo sia domenica che lunedì. Già dalle ore 9 di domenica, il Colle sarà animato dal mercato con stand enogastronomici e dal Battesimo della Sella. Il pomeriggio sarà interamente dedicato ai bambini, con intrattenimento a partire dalle ore 14.

I bivacchi storici.

Lunedì 17 novembre il programma si concentra maggiormente sulla tradizione storica e rurale. Fin dalle ore 8, il Monte della Fiera ospiterà l’apertura dei bivacchi storici, un’immersione nel passato contadino. Il mercato e il Battesimo della Sella riapriranno alle 9, mentre alle 9:30 si terrà la Santa Messa nella chiesetta della Madonna degli Angeli. Anche lunedì, le iniziative per i più piccoli riprenderanno dalle 14.

Per l’intera durata del weekend, il Colle sarà il palcoscenico di un’esposizione di macchine agricole, dimostrazioni artigianali come la segheria mobile, e un mercato tradizionale che esalta i prodotti del territorio. Per chi cerca svago più moderno, in paese sarà allestito un Luna Park.