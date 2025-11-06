Zucche e sport in salsa veronese: la corsa di Halloween nel foliage del Parco Sigurtà.

Domenica 9 novembre al via la quarta edizione della corsa di Halloween, manifestazione sportiva non competitiva, al Parco Giardino Sigurtà. L’evento, che nelle scorse edizioni ha riunito centinaia di runner e famiglie, ha registrato 1500 partecipanti nell’edizione 2024.

I 60 ettari di uno dei parchi più belli al mondo si trasformeranno in un set suggestivo, grazie al foliage autunnale, a centinaia di zucche e scenografie a tema. A completare l’atmosfera ci saranno cosplayer in abiti horror, l’animazione e il deejay set di Radio Pico con le voci storiche di Monia Braga e Vittorio Cavallini.

Tre percorsi.

L’appuntamento è aperto a tutti e offre tre percorsi adattabili a ogni livello di preparazione.

2,5 km: itinerario pianeggiante, ideale per famiglie e camminate .

itinerario pianeggiante, ideale per . 6 km: il suggestivo “ Itinerario degli Incanti “, caratterizzato da saliscendi panoramici.

il suggestivo “ “, caratterizzato da saliscendi panoramici. 10 km: il tracciato più lungo, con un tratto esterno al Parco tra i vigneti circostanti.

La partenza è prevista tra le 9:00 e le 10:00.

Premi.

Lo spirito di Halloween sarà premiato: i partecipanti in abiti tematizzati potranno concorrere per il Miglior Travestimento Maschile e Femminile. Sarà premiato anche il gruppo più numeroso.

In corsa, anche mister Sigurtà.

Un partecipante d’eccezione sarà Giuseppe Inga Sigurtà, proprietario del Parco, noto runner e maratoneta che vanta la partecipazione a maratone top come le World Marathon Majors.

“Penso di intraprendere il percorso più lungo, quello da 10 km, che prevede un passaggio esterno e permette così di scoprire i dintorni del Parco“, ha dichiarato Sigurtà. Iscrizioni.

Le iscrizioni sono attive online per singoli e gruppi. La quota individuale online è di 12 euro fino a sabato 8 novembre, e include la partecipazione, l’ingresso al Parco per l’intera giornata che chiude alle 18, la maglia ufficiale dell’evento e un ricco pacco gara.