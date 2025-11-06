Verona, al via “Non di solo pane”, ospite il vescovo Pompili

Il vescovo di Verona Pompili alla Giornata di formazione delle scuole d’infanzia Fism.

Oltre il pane dell’educazione, c’è quello spirituale: è questo il tema della Giornata di formazione annuale delle scuole d’infanzia Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) di Verona. in programma per sabato 8 novembre all’auditorium Oniverse di Dossobuono.

L’appuntamento, che riunirà circa 1.200 persone tra coordinatrici, insegnanti, presidenti dei comitati di gestione, educatori e parroci, sarà intitolato «Non di solo pane. La spiritualità nei servizi 0-6».

L’importanza dell’evento è sottolineata dalla presenza di monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, che sarà l’ospite d’eccezione e terrà un intervento nel corso della mattinata.

“Accompagnare la tensione spirituale fin dalla nascita”.

La riflessione proposta dalla Fism si concentra sulla tensione spirituale che, secondo la federazione, è presente in ogni individuo fin dalla nascita e che necessita di essere accompagnata per uno sviluppo armonico della personalità.

Si tratta di una spiritualità che non riguarda solo i bambini, ma che deve animare anche il mondo adulto degli educatori e dei gestori, esprimendosi nella quotidianità dei gesti, dei progetti e delle relazioni all’interno delle strutture.

La mattinata prenderà il via alle 9 con l’apertura della presidente di Fism Verona, Luciana Brentegani, seguita dai saluti istituzionali e dall’intervento del Vescovo.

Successivamente, il coordinamento pedagogico ZeroSei di Fism Verona, guidato dalla vicepresidente Francesca Balli (psicologa e psicoterapeuta), proporrà il focus «Dalla riflessione alle buone pratiche». L’obiettivo è mostrare come la spiritualità possa concretamente tradursi in uno stile educativo e organizzativo nelle scuole.

A chiudere la giornata sarà lo spettacolo dell’associazione Diversamente in danza, che utilizzerà musica e danza come “linguaggi della spiritualità” per esprimere la bellezza dello spirito in armonia.

I numeri del mondo Fism veronese.

La Fism rappresenta una realtà cruciale per il tessuto sociale ed educativo della provincia di Verona, presente nel 70 per cento dei Comuni veronesi e sopperendo a un’esigenza che gli enti pubblici non riescono a coprire con le sole scuole statali.

Il mondo Fism veronese in cifre.