Roberto Bolle inaugura l’Arena Olimpica con “Beauty in Action”

Roberto Bolle all’Arena di Verona per il gran finale dei Giochi Olimpici.

L’étoile Roberto Bolle, è il primo grande ospite annunciato per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona. L’evento, intitolato “Beauty in Action” , sarà il prossimo 22 febbraio 2026.

Per la prima volta nella storia dei Giochi, una cerimonia Olimpica sarà ospitata all’interno di un monumento storico patrimonio dell’Umanità, trasformando il celebre anfiteatro veronese in un palcoscenico globale.

Il concept: bellezza e movimento.

Il titolo, “Beauty in Action”, è stato scelto come un omaggio alla bellezza in movimento in tutte le sue espressioni: dallo sport all’arte, dalle relazioni umane ai luoghi che fanno da sfondo ai Giochi.

L’annuncio della presenza di Bolle è stato dato da Fondazione Milano Cortina 2026 al Teatro Filarmonico di Verona. L’étoile internazionale, porterà sul palco dell’Arena la sua straordinaria sensibilità e maestria, in uno spettacolo che sarà una fusione di lirica, musica, danza, cinema, design e tecnologia.

Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, ha espresso grande entusiasmo per la scelta dell’Arena, definendola un “palcoscenico eterno, dove la storia abbraccia il futuro“.

La scenografia ispirata a una goccia d’acqua.

La scenografia ideata per l’Arena si preannuncia rivoluzionaria: si ispirerà a una goccia d’acqua, simbolo di un ciclo naturale in continuo movimento che unisce montagna, pianura e città.

Dietro le quinte, il team creativo sarà guidato da Alfredo Accatino, presidente di Filmmaster, affiancato da professionisti come Adriano Martella (Creative director), Stefania Opipari (Show director), e Michele Braga (Music director).

La celebrazione finale dei Giochi si estenderà anche oltre l’anfiteatro, coinvolgendo Piazza Bra e il Teatro Filarmonico di Verona, dove si esibiranno il coro e l’orchestra della Fondazione Arena.